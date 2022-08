D66 wil duidelijk van kabinet horen of stikstofdoel staat of niet

D66 wil van het kabinet weten of de stikstofdoelen aangepast zullen worden of niet. ‘Een duidelijk doel is bittere noodzaak’, zei de leider van de Tweede Kamerfractie Jan Paternotte. ‘Staat het hele kabinet achter het doel dat reeds is gesteld? Kunnen mensen rekenen op betrouwbaar bestuur dat zich aan afspraken houdt, ook als het moeilijk wordt?’

Paternotte zei blij te zijn dat het kabinet de ‘urgentie’ ziet om zich in te zetten voor de bescherming van de natuur. Wat hem betreft moet vastgehouden worden aan het jaar 2030 om het stikstofdoel te bereiken. Het is ‘niet de politieke wens van een of meerdere partijen, het is simpelweg omdat het heel slecht gaat met de natuur’. De D66’er wijst erop dat ook de wetenschap en de rechtspraak daarop aandringen.

De Tweede Kamer debatteert over de draai die het CDA heeft gemaakt ten aanzien van de afspraken in het coalitieakkoord. De partij vindt dat het kabinet niet langer moet vasthouden aan de deadline van 2030 om de impasse in de gesprekken tussen het kabinet en de betrokken sectoren te doorbreken. CDA-leider en vicepremier Wopke Hoekstra maakte dat bekend via een interview met AD, en fractievoorzitter Pieter Heerma herhaalde dat in de Kamer. Of D66-leider Sigrid Kaag inderdaad heeft gezegd dat daardoor het vertrouwen weg is, zoals diezelfde krant in een reconstructie meldde, wilde Paternotte niet zeggen.