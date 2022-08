Resultaten Amerikaanse warenhuisketen Macy’s minder goed

Het Amerikaanse warenhuisconcern Macy’s heeft de omzet en winst in het tweede kwartaal zien dalen. Ook over heel dit jaar werd het bedrijf negatiever. Door de hoge inflatie houden Amerikanen hun uitgaven beter in de gaten. Opvallend is wel dat de luxe warenhuizen van Bloomingdale’s en de luxe cosmeticawinkels van Bluemercury hun omzet zagen stijgen.