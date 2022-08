Duitsland registreert bijna miljoen vluchtelingen uit Oekraïne

Duitsland heeft sinds het begin van de Russische invasie bijna één miljoen vluchtelingen uit Oekraïne geregistreerd. Een deel van hen is inmiddels doorgereisd naar andere landen of teruggekeerd naar huis.

Cijfers van het ministerie van Binnenlandse Zaken laten zien dat van de 967.546 vluchtelingen er ongeveer 97 procent de Oekraïense nationaliteit heeft. De hele groep bestaat voor 36 procent uit minderjarigen, vooral kinderen in de basisschoolleeftijd. Van de volwassenen is 74 procent vrouw. Van alle vluchtelingen is 8 procent ouder dan 64 jaar.

Binnenlandminister Nancy Faeser zegt trots te zijn op de ‘menselijkheid en behulpzaamheid’ die Duitsland heeft getoond en spreekt haar dank uit aan iedereen die heeft bijgedragen aan de vluchtelingenhulp. Er zijn volgens Faeser ‘vele levens’ gered. Ook zegt ze dat de regering de vluchtelingen in Duitsland ‘hoop, steun en perspectief wil blijven bieden’.

De federale politie schat dat momenteel dagelijks zo’n zevenhonderd vluchtelingen uit Oekraïne Duitsland binnenkomen. De oorlog in Oekraïne, die woensdag precies zes maanden duurt, heeft de grootste vluchtelingenstroom in Europa op gang gebracht sinds de Tweede Wereldoorlog.