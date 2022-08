Hongarije belooft wetswijzingen in hoop op Europese fondsen

De Hongaarse regering heeft de toezegging gedaan wetgeving te wijzigen die door de Europese Commissie (EC) is bekritiseerd. De wetswijzigingen worden van kracht zodra overeenstemming is bereikt over het vrijgeven van Europese fondsen, aldus een naaste medewerker van de Hongaarse premier Viktor Orban.

De conservatieve Orban werd in april herkozen met bijna de helft van de stemmen. De Europese Commissie, die sinds medio 2019 onder leiding staat van de Duitse ex-minister Ursula von der Leyen, heeft kritiek op de juridische gang van zaken in het land van circa tien miljoen inwoners. Van EC-chef Von der Leyen moet Orban daarom wetten intrekken of wijzigen. Om dat af te dwingen blokkeert de Europese Commissie EU-gelden voor Hongarije, maar volgens de medewerker van Orban wordt in Boedapest al aan wetswijzigingen gewerkt.