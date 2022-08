Burgemeester Groningen wil tijdelijke opvang in buurt Ter Apel

De Groningse burgemeester Koen Schuiling, voorzitter van de Veiligheidsregio Groningen, wil dat er een tijdelijke opvang komt voor asielzoekers in de buurt van het aanmeldcentrum in Ter Apel. In het programma Sven op 1 noemde Schuiling die tijdelijke opvanglocatie dinsdag een ‘soort rotonde’ waar mensen kunnen verblijven en even kunnen bijkomen omdat ze vaak al heel lang hebben gereisd.

‘Ze krijgen een nummer en ze weten ‘ik word morgen of overmorgen naar Ter Apel gebracht en daar krijg ik mijn gewone behandeling en mijn gewone intake’.’

Schuiling legde uit dat in de huidige situatie vaak mensen blijven hangen bij het aanmeldcentrum omdat ze denken dat ze dan in ieder geval worden geholpen. ‘Maar dat kan niet altijd omdat er grote achterstanden zijn of omdat andere groepen zich op zo’n dag melden, bijvoorbeeld kinderen of alleenstaanden, en die gaan dan voor.’

Schuiling zei dat als mensen niet naar een tijdelijke opvangplek in de buurt van het aanmeldcentrum willen worden gebracht dit dan desnoods onder dwang kan gebeuren, door de inzet van politie en/of boa’s.

Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel hebben in de nacht van maandag op dinsdag zo’n vierhonderd mensen buiten geslapen. Het was de tweede nacht op rij dat er zo veel mensen buiten sliepen.