Rijkswaterstaat: vanaf woensdag hitteprotocol in delen van land

Rijkswaterstaat stelt vanaf woensdagochtend een hitteprotocol in in de provincies Groningen, Drenthe, Overijssel, Gelderland, Noord-Brabant en Limburg. Dat betekent dat gestrande voertuigen direct van de weg gehaald worden. Door het verwachte warme weer kan de temperatuur van het asfalt flink oplopen, wat niet fijn is als je met pech langs de weg staat. Bergers brengen daarom gestrande voertuigen zo snel mogelijk naar bijvoorbeeld een tankstation of verzorgingsplaats, waar mensen in de schaduw kunnen wachten op verdere hulp.