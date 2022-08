Alleen Den Haag heeft nog geen nieuw college

Den Haag is de enige gemeente waar nog geen nieuw college is gevormd na de gemeenteraadsverkiezingen. Het Gelderse Putten bereikte dinsdag een coalitieakkoord, als een na laatste gemeente. De verkiezingen waren op 14, 15 en 16 maart, ruim vijf maanden geleden.

In Putten gaat de lokale partij Gemeentebelangen Putten besturen met ChristenUnie, SGP en CDA.

Bij de verkiezingen in Den Haag kreeg de lokale partij Hart voor Den Haag/Groep de Mos de meeste stemmen. Twee verkenners keken voor die partij of er een coalitie kon komen, maar dat lukte niet. D66, GroenLinks en PvdA weigeren met Hart voor Den Haag samen te werken, omdat oprichter en partijleider Richard de Mos wordt verdacht van ambtelijke corruptie. Toen hij wethouder was, zou hij bevriende ondernemers hebben bevoordeeld. Het onderzoek daarnaar loopt nog.

Twee verkenners van D66, de tweede partij in Den Haag, deden vervolgens een poging een meerderheid te smeden, maar ook die mislukte. De VVD zag het niet zitten om met de PvdA in een college te gaan. Na bemiddeling door oud-minister Piet Hein Donner ging de VVD toch overstag. Sinds 23 mei zijn D66, VVD, GroenLinks, PvdA en CDA aan het onderhandelen. Zij zitten nu ook samen in het college.