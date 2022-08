Hermans (VVD) verbaasd na actie Hoekstra: afspraak is afspraak

VVD-fractieleider Sophie Hermans was ‘verbaasd’ over het interview dat CDA-leider Wopke Hoekstra heeft gegeven in het AD. Als een coalitiepartner een afspraak uit het coalitieakkoord wil aanpassen ‘kan je dat met elkaar bespreken’, en ‘dat zeg je dan niet in een interview buiten in de krant’. Zelf is de VVD dus ook niet van plan af te wijken van de stikstofdeadline. ‘Voor de VVD geldt: afspraak is afspraak’, zegt Hermans.