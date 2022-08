Duitse gasnetbeheerder sluit regionale gastekorten niet uit

De Duitse gasnetbeheerder Trading Hub Europe denkt dat in heel Duitsland deze winter voldoende gas is, maar dat dit niet gelijkmatig verdeeld zal zijn over het land. Daardoor kunnen er in verschillende regio’s wel gastekorten ontstaan, liet topman Torsten Frank van Trading Hub Europe in de krant Rheinische Post weten. Huishoudens zouden daar volgens Frank geen last van krijgen, maar bedrijven mogelijk wel.