NS niet naar rechter om staking in Noord-Nederland te voorkomen

Volgens de NS zou de rechtsgang alleen worden gemaakt als de acties een gevaar zouden opleveren voor de veiligheid van reizigers. Bijvoorbeeld als veel reizigers zich op stations zouden verzamelen voor grote evenementen. Maar daar is woensdag geen sprake van, aldus de zegsman. In hoeverre de dienstregeling woensdag intact blijft door de staking is nog niet bekend. Later op de dag volgt daar meer informatie over.

De vakbonden onderhandelen al enige tijd met de NS over een nieuwe cao. Maar de partijen zijn na vijf onderhandelingsrondes nog niet nader tot elkaar gekomen. Daarom gaan de bonden nu actie voeren.

Eerder dreigde het spoorbedrijf naar de rechter te gaan als de spoorvakbonden zouden gaan staken. Daarmee reageerde de NS op het ultimatum van de bonden, waarmee zij betere cao-afspraken wilden afdwingen. Volgens de NS konden acties "zeer schadelijke gevolgen" hebben, onder meer voor reizigers die sterk afhankelijk zijn van vervoer per spoor.