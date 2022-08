VS verwachten extra Russische aanvallen rond feestdag Oekraïne

De Russen zijn van plan ‘de komende dagen’ meer aanvallen uit te voeren op niet-militaire doelen, aldus de ambassade in de hoofdstad Kiev. De Amerikanen gaven geen specifiekere informatie.

Oekraïne zelf houdt ook rekening met extra beschietingen rond de nationale feestdag waarop de afscheiding van de Sovjet-Unie in 1991 wordt herdacht. Het is precies een half jaar na het begin van de bloedige Russische invasie in het buurland. In de hoofdstad Kiev en ook elders zijn feestelijke bijeenkomsten afgeblazen.