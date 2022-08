SGP en PvdA: Hoekstra wekt verwachtingen met opmerkingen

De gewekte verwachtingen ‘moeten gevolg krijgen’, zegt Van der Staaij in het debat over de uitspraken van Hoekstra in het AD. De afspraak om in 2030 de stikstofuitstoot te halveren moet wat de SGP betreft worden losgelaten. Dat betekent volgens hem ‘voor veel boerenbedrijven het verschil tussen stoppen en doorgaan’. Alleen zo wordt de ruzie in het kabinet ‘heilzame heibel’, aldus de streng christelijke politicus.

Daar ziet PvdA-leider Kuiken niets in. ‘De natuur kan geen uitstel lijden. En boeren verdienen duidelijkheid.’ Hoekstra biedt agrariërs ‘slechts valse hoop’, aldus Kuiken, die niet te spreken is over de onrust in het kabinet. Volgens haar ‘houdt het kabinet-Rutte IV ons land gegijzeld met politieke ruzies. Deze coalitie heeft geen oppositie nodig om het kabinetsbeleid te frustreren.’ Zij noemt, net als Van der Staaij, ook andere crises: huishoudens met financiële problemen door de hoge prijzen, de asielproblemen waardoor mensen buiten moeten slapen en gemeenten gedwongen worden tot opvang.

‘Waar gaat deze snelkookpan toe leiden?’ vraagt de PvdA-voorvrouw zich af. De problemen in Nederland vragen om een betrouwbaar kabinet, juist nu het vertrouwen van burgers in de politiek zo gering is, aldus Kuiken. ‘Hoe denkt dit kabinet vertrouwen te oogsten als het vooral wantrouwen zaait?’