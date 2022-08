Voor tweede nacht op rij sliepen 400 mensen buiten in Ter Apel

Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel hebben in de nacht van maandag op dinsdag weer zo’n vierhonderd mensen buiten geslapen. Dat laat een woordvoerster van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) weten. Het was de tweede nacht op rij dat er zo veel mensen buiten sliepen.

De mensen lagen onder meer onder de luifels die ter beschutting zijn geplaatst. Ook sliepen er asielzoekers in de sporthal op het terrein en op stoelen in de wachtruimte van de IND.