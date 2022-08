Bij aanslag omgekomen dochter van het ‘brein’ van Poetin herdacht

Honderden mensen hebben een rouwplechtigheid in Moskou bijgewoond voor Darja Doegina, de dochter van de invloedrijke ideoloog Aleksandr Doegin, die geldt als het ‘brein’ van de Russische president Vladimir Poetin. De 29-jarige Doegina kwam om bij een bomaanslag die door de Russen in de schoenen wordt geschoven van de Oekraïense geheime dienst. Oekraïne, dat een half jaar geleden werd binnengevallen door de Russen, ontkent elke betrokkenheid.

De rouwenden kwamen bijeen in een ruimte van het Ostankino-tv-centrum, waar een portret van Doegina werd getoond boven haar open kist. Aleksandr Doegin en zijn vrouw, beiden in het zwart gekleed, zaten naast de kist van hun dochter. ‘Ze stierf voor de mensen, voor Rusland, aan het front. Het front, het is hier’, zei Doegin.

Het is onduidelijk of de autobom was bedoeld voor Doegina of voor de eveneens uiterst nationalistische Doegin. Ze waren beiden uitgesproken voorstander van de Russische invasie van Oekraïne. Net als haar vader, werd Doegina een bekende media-persoonlijkheid. Zij werkte voor pro-Kremlin-televisiezenders.