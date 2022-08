GroenLinks wil coalitiepartijen kleur laten bekennen over ‘2030’

Oppositiepartij GroenLinks wil coalitiepartijen VVD, D66, ChristenUnie en vooral CDA met een motie kleur laten bekennen over het stikstofdoel in 2030. Volgens het coalitieakkoord moet in dat jaar de stikstofuitstoot gehalveerd zijn ten opzichte van 2019. Maar CDA-leider en minister Wopke Hoekstra zei vorige week in een interview dat die deadline voor hem ‘niet heilig’ is.

Premier Mark Rutte zei daarop al snel dat de opmerkingen van Hoekstra ‘even terzijde’ worden gelegd. VVD-coryfee Johan Remkes is immers bezig met gesprekken tussen boeren, natuurorganisaties en lagere overheden en het kabinet over de stikstofaanpak van het komende jaar. Daardoor is onduidelijk hoe het CDA nu precies naar 2030 als deadline kijkt, temeer omdat Rutte en D66-leider Sigrid Kaag steeds hebben benadrukt dat er geen verzoek ligt om af te wijken van het coalitieakkoord.

Met een motie over de deadline wil GroenLinks klip en klaar weten hoe de partijen daarover denken. Naar verwachting zullen er meer oppositiepartijen zijn die duidelijkheid eisen van het kabinet en de coalitiepartijen. Voorvrouw Caroline van der Plas van de BoerBurgerBeweging wil in een motie voorstellen 2030 als deadline juist los te laten. Zij verwacht dat het kabinet het debat en de ‘vertrouwenscrisis’ niet overleeft. ‘En dat is heel goed nieuws’, aldus Van der Plas. ‘Dit doormodderen kan zo niet langer gaan. Er zijn alleen maar crises bijgekomen, er is niets opgelost. Er is geen leiderschap.’