Economische activiteit eurozone krimpt opnieuw in augustus

De economische activiteit in de eurozone is in augustus voor de tweede maand op rij gekrompen. Dat blijkt uit cijfers van marktonderzoeker S&P Global. De gegevens zijn een nieuw bewijs dat het eurogebied gebukt gaat onder de hoge inflatie, die de koopkracht van consumenten onder druk zet. Ook worstelen bedrijven met hoge inkoopkosten en personeelstekorten. Een recessie voor het negentien landen tellende blok lijkt daarmee steeds waarschijnlijker.

Volgens S&P Global is de samengestelde inkoopmanagersindex, die kijkt naar de bedrijvigheid in de industrie en dienstensector van de eurozone, deze maand afgenomen tot 49,2, van 49,9 een maand eerder. Een stand van 50 of meer duidt op groei, daaronder op krimp. Economen hadden gerekend op een iets grotere krimp. De dienstensector toonde nog wel een nipte groei, maar de industrie liet opnieuw een krimp zien.

Ook de economische activiteit in Duitsland is in augustus opnieuw gekrompen. De bedrijvigheid in de Duitse dienstensector nam sterker af dan verwacht, terwijl de krimp van de industrie meeviel. In juli liet de grootste economie van de eurozone en de belangrijke handelspartner van Nederland al voor het eerst dit jaar een krimp zien.

Zwakke plek

Duitsland heeft zich in de zomermaanden ontpopt tot de zwakke plek van de regio door de hoge inflatie en de onzekerheden door de oorlog in Oekraïne. De Duitse industrie heeft ernstig te lijden onder de stijgende energiekosten en het aanhoudende tekort aan voorraden. Daarbij laat de dienstensector van het land een veel minder sterke groei zien in vergelijking met bijvoorbeeld de landen rond de Middellandse Zee die profiteren van het aangetrokken toerisme.

De Franse economie liet deze maand echter ook onverwachts een krimp zien. Dat is voor het eerst in achttien maanden tijd. De activiteit in de Franse industrie kromp daarbij tot het laagste niveau in 27 maanden en de groei van de dienstensector nam sterker af dan verwacht.