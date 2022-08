Minister van Financiën en D66-leider Sigrid Kaag is ziek, en zal niet bij het debat zijn over de stikstofopmerking van haar collega-minister Wopke Hoekstra (CDA). Aanvrager van het debat, PVV-leider Geert Wilders, wilde het debat van dinsdag liever verplaatsen, omdat de onrust in het kabinet ook te maken heeft met de verschillen tussen D66 en CDA. Maar de Kamer besloot het debat alsnog te houden, dan maar zonder Kaag.