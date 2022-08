KLM promoveert Maarten Stienen tot operationeel directeur

Maarten Stienen wordt de nieuwe operationeel directeur van luchtvaartmaatschappij KLM. Hij volgt in die functie René de Groot op, die vorige maand de overstap maakte naar concurrent British Airways. Stienen werkt al sinds 1998 in verschillende functies bij KLM, waar hij als management-trainee begon. Zijn benoeming gaat op 1 september in.

Het vertrek van De Groot volgde op dat van topman Pieter Elbers, die na overleg niet meer opging voor een derde termijn. Hij werd opgevolgd door Marjan Rintel, die daarvoor topvrouw was van openbaarvervoerbedrijf NS. Met de benoeming van Stienen is straks twee derde van de directie van KLM vernieuwd. Alleen financieel directeur Erik Swelheim is nog over. Hij bekleedt die functie sinds 2012.