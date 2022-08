De Poolse president Andrzej Duda is in Oekraïne aangekomen om verdere steun in de oorlog tegen Rusland te bespreken. Polen ontpopte zich sinds de Russische invasie een half jaar geleden tot een van de trouwste bondgenoten van het aangevallen buurland.

Warschau zal nieuwe militaire hulp aanbieden, is al bekendgemaakt. Polen wil Kiev ook helpen met de verdediging in ‘economische, humanitaire en politieke zin’, aldus een woordvoerder.