Instagram speelt weer leentjebuur, nu bij BeReal

Op het screenshot is te zien dat Instagram gebruikers vraagt om mee te doen met ‘IG Candid Challenges’ om ‘elke dag op een andere tijd een melding te krijgen om een foto te nemen en te delen binnen twee minuten’.

BeReal, dat twee jaar geleden werd opgericht in Parijs, vraagt gebruikers om eens per dag op hetzelfde moment als vrienden een foto te nemen en te plaatsen. De app werd in korte tijd zeer populair omdat het voor minder gepolijste foto-ervaringen zou zorgen, anders dan Instagram waar gebruikers doorgaans veel tijd besteden aan het perfectioneren van het plaatje. BeReal wilde nog niet direct reageren.

Meta heeft er een handje van om functies van concurrerende apps na te maken. Zo kwam het al met een eigen versie van de Stories van Snapchat en de korte video’s die TikTok zo populair maakte. Socialmediaster en ondernemer Kylie Jenner (366 miljoen volgers op Instagram) deed onlangs al haar beklag over dit kopieergedrag van Instagram en dat de app zich niet genoeg meer op foto’s richtte. Ook haar zus, Kim Kardashian (329 miljoen volgers) deelde deze mening.