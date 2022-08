Apple wil productie nieuwste iPhone in India uitbreiden

Apple wil de nieuwe iPhone 14 deels ook in India gaan produceren. De productie vond hoofdzakelijk in China plaats, maar door onder meer sancties die de Amerikaanse regering eerder oplegde aan China, is Apple op zoek naar alternatieven. Volgens ingewijden, die spraken met persbureau Bloomberg, wordt de mogelijkheid onderzocht om onderdelen voor het toestel vanuit China naar India te sturen.

Het Taiwanese Elektronicabedrijf Foxconn zou de assemblage van de telefoontoestellen in de Zuid-Indiase stad Chennai willen onderbrengen. Het is de bedoeling dat Apple twee maanden na de eerste levering van iPhones begint met de productie in India. Een gelijktijdige productie in zowel China als India zou een soepele lancering van de nieuwste iPhone in de weg kunnen zitten. Momenteel werkt Apple samen met leveranciers om de productie in India op te voeren en te versnellen.

De relatie tussen China en Amerika is al langere tijd gespannen. Vorig jaar ging de Amerikaanse Senaat akkoord met enorme investeringen om de economische macht van China terug te dringen, vooral op technologisch gebied. Ook breidde president Joe Biden de lijst uit van Chinese ondernemingen waarin niet langer geïnvesteerd mag worden.

Bezoek Pelosi

Onlangs liepen de spanningen tussen China en de Verenigde Staten verder op. Dat kwam door een bezoek van voorzitter van het Huis van Afgevaardigden Nancy Pelosi aan Taiwan. China ziet dat eiland als een afvallige provincie en het bezoek van Pelosi daarmee als provocatie. Het bezoek zou een schending van de Chinese soevereiniteit zijn.

Ook corona speelt een rol. Vanwege kleine uitbraken van het virus gaan soms hele Chinese steden in lockdown.