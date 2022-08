Energiecrisis en recessievrees houden beurzen in greep

De Europese energiecrisis en de vrees voor een recessie in de eurozone blijven dinsdag boven de aandelenmarkten hangen. Beleggers houden vooral de gasprijs in de gaten die maandag een forse stijging liet zien na de aankondiging van het Russische staatsgasbedrijf Gazprom dat de Nord Stream-gaspijplijn eind deze maand drie dagen dicht gaat voor onderhoud. Dit wakkerde de vrees aan dat Rusland de nieuwe sluiting van de pijplijn aangrijpt om de gastoevoer naar Duitsland nog verder af te knijpen.

Ook wordt uitgekeken naar de zogeheten inkoopmanagersindex van de eurozone, die later in de ochtend bekend wordt gemaakt. De index, die de mate van bedrijvigheid in de economie van het eurogebied meet, is naar verwachting in augustus voor de tweede maand op rij gekrompen. Daarmee wordt een recessie voor het negentien tellende landenblok steeds waarschijnlijker.

De AEX-index op Beursplein 5 koerst af op een licht lager begin van de nieuwe handelsdag. Ook de andere Europese beurzen lijken met kleine koersuitslagen te openen. De belangrijkste Aziatische aandelenmarkten gingen dinsdag overwegend omlaag na de forse verliesbeurt op Wall Street. De Nikkei in Tokio eindigde 1,2 procent in de min na tegenvallende cijfers over de bedrijvigheid in de Japanse industrie- en dienstensector.

IMCD

Op het Damrak maakte IMCD een overname bekend. De Rotterdamse chemicaliëndistributeur koopt de Mexicaanse leverancier van plastics en kunstharsen PromaPlast. Financiële details werden niet gegeven. Het bedrijf telt 109 medewerkers.

Shell staat eveneens in de belangstelling. Een Russische rechtbank heeft geoordeeld dat een samenwerkingsverband in Rusland waar Shell voor de helft in zit, onder controle van Moskou moet komen. Volgens het Russische persbureau Interfax gaat het om Salym Petroleum Development (SPD), een joint venture tussen Shell en Gazprom Neft.

Just Eat Takeaway

Ook houden beleggers de koers van Just Eat Takeaway in de gaten. De maaltijdbezorger laat flinke koersschommelingen zien. Afgelopen vrijdag steeg het moederbedrijf van Thuisbezorgd.nl ruim 25 procent na de verkoop van een onderdeel. Maandag ging het aandeel dik 9 procent omlaag.

De euro blijft hangen rond het laagste niveau in twintig jaar en noteert op 0,9916 dollar. Een dag eerder werd de eenheidsmunt net als ruim een maand geleden weer minder waard dan de dollar. De olieprijzen veerden wat op doordat Saudi-Arabië liet weten de olieproductie mogelijk iets te verminderen. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,8 procent meer op 91,09 dollar en Brentolie werd 0,7 procent duurder op 97,20 dollar per vat.