Dierenartsen zien nog altijd kortsnuitige honden op behandeltafel

Dierenartsen en dierenwelzijnsorganisaties doen een oproep aan hondenliefhebbers om geen kortsnuitige hond aan te schaffen. Het fokken van kortsnuitige honden in Nederland is verboden, maar "helaas zien we op de behandeltafel nog steeds veel snurkende en benauwde puppy’s met afgesloten neusgaten en veel te korte snuiten", aldus dierenartsen Janneke Moedt (Caring Vets) en Conny van Meurs (Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde). "Die komen dus uit het buitenland of zijn illegaal gefokt in Nederland."