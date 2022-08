Luchtvaartmaatschappijen stijgen op lagere Japanse beurs

De Japanse luchtvaartmaatschappijen Japan Airlines en ANA Holdings behoorden dinsdag tot de grootste stijgers op de aandelenbeurs in Tokio. Japan Airlines en ANA Holdings dikten 4,8 en 3,1 procent aan na berichten dat Japan vanaf volgende maand meer toeristen wil toelaten. Ook zouden de bezoekers geen negatieve coronatest meer hoeven te laten zien. Japan hanteert nu nog een limiet van 20.000 toeristen per dag. In september zullen er mogelijk 50.000 per dag worden toegelaten.

Ondanks de koerswinsten in de luchtvaartsector stond de Nikkei in Tokio ruim 1 procent in de min. De stemming werd gedrukt door tegenvallende cijfers over de bedrijvigheid in de Japanse economie. Uit gegevens van Jibun Bank bleek dat de mate van activiteit in de industrie in augustus is afgenomen tot het laagste niveau in negentien maanden. De dienstensector liet daarbij voor het eerst sinds maart weer een krimp zien.

Ook elders in Azië gingen de aandelenmarkten overwegend omlaag na de forse koersverliezen op Wall Street. De Hang Seng-index in Hongkong noteerde tussentijds een half procent lager en de All Ordinaries in Sydney daalde 1 procent. In Shanghai kauwden beleggers nog na op de renteverlagingen die de Chinese centrale bank maandag doorvoerde om de economie te ondersteunen, en won de hoofdindex 0,2 procent.

De Kospi in Seoul verloor 0,9 procent. Het Zuid-Koreaanse ministerie van Financiën waarschuwde de koers van de won scherp in de gaten te houden en klaar te staan om in te grijpen nadat de waarde van de munt zakte tot het laagste niveau in dertien jaar ten opzichte van de dollar. Een stabiele waarde van de won is belangrijk voor Zuid-Korea omdat het land sterk afhankelijk is van de import van brandstoffen en andere materialen die vaak in dollars moeten worden betaald.