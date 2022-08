Atradius: inflatie over piek heen, gaat weer richting 2 procent

De inflatie in de eurozone is al over zijn piek heen en gaat snel dalen tot weer net boven de 2 procent op jaarbasis. Dat betekent dat de prijzen minder hard omhoog zullen gaan dan nu. Dat zeggen economen van kredietverzekeraar Atradius, die erop wijzen dat een groot deel van de geldontwaarding door hoge energieprijzen komt. Tenzij die nogmaals door een plotselinge schok snel gaan stijgen, verdampt de eerste prijsstijging uit het inflatiecijfer.

Ook prijsverhogingen die bedrijven hebben doorgevoerd omdat zij veel kwijt zijn aan energie verdwijnen zo na een jaar weer uit de inflatie. Bovendien wordt weggevallen productie van energie en voedsel, een andere bron van gestegen kosten, vanaf later dit jaar deels goedgemaakt door extra productie op andere plekken. Zo proberen landen als de Verenigde Staten, Argentinië en Brazilië meer granen te gaan leveren en zo de weggevallen Oekraïense graanproductie op te vangen.

Daarnaast spelen de vele problemen in de leveringsketen een rol bij het hoge inflatiepeil. Die werden volgens de experts van Atradius veroorzaakt doordat consumenten en bedrijven tijdens corona plotseling veel meer goederen gingen bestellen toen diensten als horeca en toerisme niet mogelijk waren. Dat zorgde ervoor dat er meer vraag ontstond naar bepaalde materialen en onderdelen.

Leveringsproblemen

Nu de coronamaatregelen in de meeste landen verdwenen zijn, worden uitgaven weer meer verdeeld over producten en diensten. Bovendien leiden de leveringsproblemen er ook toe dat een deel van de vraag naar producten weer verdwijnt. Ook de problemen in de leveringsketen nemen daarmee af en dus zal ook die bron van inflatie wegebben.

De Atradius-experts voorzien dat de inflatie in de eurozone door al die effecten rond midden volgend jaar iets boven de 2 procent zal uitkomen. Dat is niet ver boven het doel van de Europese Centrale Bank (ECB). Het voorzichtige rentebeleid van de ECB is daarom niet gek, menen de experts.

De lonen in de eurozone stijgen bovendien niet harder dan de inflatie, dus bang voor een zogeheten loon-prijsspiraal hoeven we niet te zijn, aldus Atradius. Dat effect ontstaat als bedrijven door het verhogen van de lonen hun producten weer duurder maken om de kosten op te vangen. Op die manier ontstaat er dan nieuwe inflatie.