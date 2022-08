Lula wil ontbossing bestrijden bij winst verkiezingen Brazilië

De Braziliaanse ex-president Luiz Inácio Lula da Silva heeft maandag beloofd werk te zullen maken van de strijd tegen ontbossing in het Amazonegebied als hij de presidentsverkiezingen in oktober wint. Hij zei de milieu- en controle-instanties te zullen versterken die onder de huidige president Jair Bolsonaro zijn verzwakt. Bolsonaro heeft in zijn regeerperiode steevast de nadruk gelegd op economische belangen in plaats van natuurbescherming.

‘We zullen een eind maken aan illegale goudwinning en we zullen de ontbossing serieus bestrijden’, vertelde Lula maandag aan een groep internationale journalisten in São Paulo. Hij stelde dat er geen bomen meer hoeven te worden gekapt om soja of maïs te verbouwen, of om meer vee te houden. ‘Als de wereld bereid is te helpen, kan het behoud van een boom in het Amazonegebied meer waard zijn dan welke andere investering dan ook.’

Bij de presidentsverkiezingen in oktober neemt de linkse kandidaat Lula het op tegen de rechts-populistische Bolsonaro. Lula was van 2003 tot 2011 al eens de leider van Brazilië. Maar hij werd in 2018 veroordeeld tot ongeveer 12 jaar gevangenisstraf wegens corruptie en witwassen. Daardoor kon hij niet deelnemen aan de verkiezingen van 2018, die Bolsonaro vervolgens won. Lula werd in 2019 vervroegd vrijgelaten. En vorig jaar vernietigde het hoogste gerechtshof van Brazilië zijn straf. Daardoor kon hij terugkeren op het politieke toneel.

In de peilingen staat Lula voor op Bolsonaro. De zittende president zei maandag dat hij de uitslag van de verkiezingen in oktober zal respecteren, ongeacht wie er wint. Zolang de stembusgang maar ‘eerlijk en transparant’ is, voegde hij daar echter wel aan toe.