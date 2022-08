Twaalf jaar cel geëist tegen vicepresident Argentinië

De Argentijnse openbaar aanklager heeft maandag twaalf jaar cel geëist tegen de huidige vicepresident van het land: Cristina Fernández de Kirchner. De 69-jarige politica staat terecht in een corruptieproces voor vermeende frauduleuze toekenning van tientallen openbare aanbestedingen in de periode tussen 2007 en 2015. In die periode was zij president van Argentinië.

De openbaar aanklager eist ook dat het Kirchner wordt verboden de rest van haar leven nog een publiek ambt te bekleden.

De rechtszaak moet uitwijzen of Kirchner bedrijven van zakenman Lazaro Baez heeft bevoordeeld bij de aanbesteding van openbare werken in de zuidelijke Argentijnse regio Patagonië. Voor die projecten betaalde de regering ofwel te veel geld, of ze werden nooit voltooid. In de rechtszaak staan ook twaalf anderen terecht. Veel deskundigen vermoeden dat een deel van het geld voor de aanbestedingen via Baez weer in handen van de familie Kirchner terecht is gekomen.

Kirchner heeft de beschuldigingen meermaals ontkend. Op Twitter veroordeelde de huidige Argentijnse president Alberto Fernández de eis van de openbaar aanklager. ‘Geen van de daden die aan de voormalige president worden toegeschreven zijn bewezen’, stelt hij in een verklaring.

Een uitspraak van de rechtbank wordt pas eind dit jaar verwacht. Bij een veroordeling zal Kirchner overigens niet direct de gevangenis in gaan. Zij is naast vicepresident namelijk ook lid van de Argentijnse senaat en geniet daardoor parlementaire onschendbaarheid. Er zijn slechts twee manieren waarop zij die onschendbaarheid kwijt kan raken: door bij de volgende verkiezingen haar zetel te verliezen, of als het Hooggerechtshof van Argentinië een eventueel schuldig-vonnis van de rechtbank bekrachtigt.