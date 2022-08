Sinds eeuwwisseling veel boerenland verdwenen

Er is in Nederland fors minder grond in gebruik als agrarisch terrein, meldt het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) dinsdag. In de periode tussen 2000 en 2017 is er bijna 91.000 hectare aan landbouwgrond verdwenen. Alsnog wordt de Nederlandse bodem voor meer dan de helft gebruikt als boerenland.

De hoeveelheid landbouwgrond die in zeventien jaar is verdwenen, is vergelijkbaar met de oppervlakte van de Flevopolder. Daarvan is het grootste deel bebouwd gebied geworden, zoals woonwijken, winkelgebieden of bedrijventerreinen. Volgens het statistiekbureau is 45.600 hectare aan bebouwde grond bijgekomen sinds 2000. In totaal is ongeveer 9 procent van het oppervlak van Nederland bebouwd.

Vooral in de Randstad is er meer bebouwing bijgekomen. Van alle nieuw bebouwde grond sinds 2000, ligt ongeveer 37 procent in de Randstad.

De cijfers komen voort uit een gedetailleerde analyse van het CBS van onder andere luchtfoto’s. Het is een omvangrijk onderzoek waarbij elke drie jaar het bodemgebruik wordt ingedeeld in 37 categorieën.