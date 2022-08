Trump wil dat FBI onderzoek stopt tot controleur is aangesteld

Advocaten van de Amerikaanse ex-president Donald Trump hebben maandag een federale rechter gevraagd de FBI tijdelijk te verbieden het materiaal te bestuderen dat zij twee weken geleden in Trumps huis in Florida in beslag heeft genomen. De advocaten willen dat de FBI met de analyse wacht tot een neutrale controleur kan worden aangesteld die toezicht kan houden op het onderzoek.

De FBI bezocht Trumps resort Mar-A-Lago in Florida op 8 augustus in verband met een onderzoek naar vertrouwelijke documenten. Die zou de ex-president daar naartoe hebben meegenomen vanuit het Witte Huis. Op een lijst met in beslag genomen voorwerpen staan onder meer dozen met daarin vertrouwelijke documenten. Een deel had de status ‘topgeheim’. Topgeheim materiaal wordt doorgaans bewaard in speciale overheidsfaciliteiten omdat de openbaarmaking ervan de nationale veiligheid ernstig kan aantasten.

Trump heeft de federale rechtbank in West Palm Beach nu echter gevraagd het ministerie van Justitie opdracht te geven hem een meer gedetailleerd overzicht te sturen van de spullen die de FBI bij de huiszoeking mee heeft genomen. Ook eist hij dat de onderzoekers alle documenten teruggeven die niet binnen het mandaat van het huiszoekingsbevel vallen.

De advocaten van Trump stellen dat zonder neutrale controleur het FBI-onderzoek politiek gemotiveerd kan zijn. Zij schrijven: ‘Wetshandhaving is een schild dat Amerikanen beschermt. Het mag niet worden gebruikt als een wapen voor politieke doeleinden.’