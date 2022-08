Saudi-Arabië overweegt olieproductie te verminderen

Saudi-Arabië overweegt de olieproductie wat te verminderen, in plaats van de oliekraan verder open te zetten. Volgens de Saudische minister van Energie, prins Abdulaziz bin Salman, lijkt de situatie op de oliemarkt namelijk steeds verder af te staan van de werkelijkheid. Daardoor zouden Saudi-Arabië en oliekartel OPEC mogelijk gedwongen worden om in te grijpen, aldus de bewindsman.

Bin Salman heeft geen concrete plannen voor bijvoorbeeld een productieverlaging aangekondigd. Maar hij heeft het idee dat de huidige olieprijs niet meer een goede weerspiegeling is van vraag en aanbod op de markt.

‘De papieren en fysieke markten zijn steeds meer losgekoppeld geraakt’, betoogde hij na vragen van persbureau Bloomberg. ‘In zekere zin verkeert de markt in een staat van schizofrenie, en dit creëert een soort jojo-markt.’

De prijs van een vat Amerikaanse olie (van 159 liter) ligt nu rond de 90 dollar. Dat is lager dan voor de Russische invasie van Oekraïne in februari. Eerder dit jaar stegen de olieprijzen juist nog heel hard vanwege de oorlog in Oekraïne, maar de laatste maanden is er een daling te zien.

Analisten wezen er onlangs al op dat de oliehandel de laatste tijd een stuk volatieler is dan voorheen. Handelaren vrezen dat een recessie in de Verenigde Staten en Europa de vraag naar olie zal raken, wat druk zet op de prijzen. Saudi-Arabië en de OPEC hebben de olieproductie dit jaar daarnaast al geleidelijk opgevoerd.

Toch liggen de olieprijzen nog steeds beduidend hoger dan de afgelopen jaren het geval was. Automobilisten merken dat aan de pomp. Ondanks de tijdelijke accijnsverlaging liggen de adviesprijzen voor benzine en diesel in Nederland nog altijd ruim boven de 2 euro per liter.