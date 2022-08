Duitse onderzoekers zien meer bewijs voor vissterfte door algen

Deskundigen van het Leibniz-instituut voor waterecologie en binnenvisserij zien duidelijke aanwijzingen dat giftige algen verantwoordelijk zijn voor de tonnen dode vis in de rivier de Oder. Het gaat volgens hen om de soort Prymnesium parvum, die vooral goed gedijt in brak water. De sterke toename van deze alg, die een stof afscheidt die noodlottig kan zijn voor zoetwatervissen, is ook af te leiden uit satellietgegevens en valt te verklaren uit verzilting van de grensrivier.

‘Dat is op dit moment onze hypothese die het meest waarschijnlijk is’, zei woordvoerder Tobias Goldhammer maandag. Waardoor het zoutgehalte in de Oder zo ver van de Oostzee is gestegen, is onduidelijk. De lage waterstand en de hoge temperatuur hebben vermoedelijk een rol gespeeld. Poolse wetenschappers hebben eveneens de aanwezigheid van deze toxineproducerende alg in de rivier vastgesteld.

Een woordvoerster van het ministerie van Milieu van de Duitse deelstaat Brandenburg acht de verklaring van het Leibniz-instituut plausibel. Het is nu zaak uit te zoeken waar de zouttoename door is veroorzaakt. Het ministerie blijft er vooralsnog van uitgaan dat er meer redenen zijn voor de massale vissterfte.