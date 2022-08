Afgenomen tentjes Ter Apel kunnen weer worden opgehaald

De tweehonderd opgooitentjes, verkregen via een crowdfundingactie onder lokale ondernemers, werden vorige week maandagavond uitgedeeld, maar dinsdagavond voor een groot deel alweer weggehaald. Straat en zijn advocaat vroegen om uitleg hierover en hebben die nu gekregen.

De gemeente zegt dat aan mensen slechts is verzocht de tentjes te verlaten, onder meer wegens sociale onveiligheid en brandveiligheid, en dat ze zijn meegenomen ‘ter bewaring’. ‘Van personen die hun tenten niet wilden verlaten is dit door of namens ons ook niet gevorderd’, is te lezen in een brief aan Straat.

Hoewel Straat niet gelooft dat aan asielzoekers goed is uitgelegd dat ze de tent ook mochten houden, biedt de uitleg volgens hem ook hoop. ‘Blijkbaar is de gemeente het met ons eens dat er geen juridische basis was voor het afnemen.’ Hij gaat de tentjes ‘op zeer korte termijn’ ophalen en controleren of ze nog bruikbaar zijn.

‘Vervolgens wil ik verder in overleg met de gemeente om te zorgen dat wij deze tentjes alsnog weer aan de asielzoekers kunnen teruggeven, zonder procedures te hoeven voeren.’

Het is al maanden druk in het Groningse aanmeldcentrum. In de nacht van zondag op maandag sliepen zo’n vierhonderd mensen buiten. Asielzoekers hebben geen plek meer en statushouders kunnen door onder meer de oververhitte huizenmarkt niet doorstromen naar een woning. Vrijdag werd het voorterrein van het centrum aangewezen als veiligheidsrisicogebied omdat er eerder onrust en vechtpartijen waren.