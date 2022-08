Amerikaanse Covid-adviseur Fauci legt functies eind dit jaar neer

Anthony Fauci, de belangrijkste adviseur van het Witte Huis tijdens de coronacrisis, legt in december zijn functies neer. De bekende Amerikaanse viroloog (81) was 38 jaar directeur van het nationaal instituut voor allergieën en infectieziekten (NIAID). Hij gaf daar bovendien leiding aan het laboratorium voor immunoregulatie.

‘Het was een eer zo’n buitengewoon instituut zo lang te mogen leiden met zo veel uitdagingen op het gebied van wetenschap en publieke gezondheid. Ik ben trots op de vele dingen die we hebben bereikt. Ik heb gewerkt met - en geleerd van - talloze getalenteerde en toegewijde mensen in mijn eigen laboratorium, bij de NIAID, de nationale gezondheidsdiensten en waar al niet. Hun wil ik mijn eeuwige respect en dank betuigen’, aldus de verklaring die Fauci maandag verspreidde.

Fauci was in zijn lange loopbaan adviseur van zeven Amerikaanse presidenten, te beginnen met Ronald Reagan. Hij kreeg in de loop der jaren onder meer te maken met hiv en aids, het West-Nijl-virus, antrax-aanslagen (miltvuur), pandemische griep, allerlei soorten vogelgriep, ebola, zika en recent natuurlijk het coronavirus dat Covid-19 veroorzaakt.

Hoewel Fauci eind dit jaar stopt in dienst van de overheid, piekert hij er niet over in stilte van zijn pensioen te gaan genieten. ‘Ik ben van plan door te gaan met de volgende fase van mijn carrière, want ik heb nog zo veel energie en passie voor mijn vakgebied.’ De NIAID-baas beloofde alles wat hij heeft geleerd en ervaren actief ten dienste te blijven stellen van het wetenschappelijk medisch onderzoek en de volksgezondheid.