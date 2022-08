Bloomberg: VW stelt toegang grondstoffen accu’s veilig in Canada

De Duitse bondskanselier Olaf Scholz, die in Canada is voor energiebesprekingen, zou de overeenkomst tijdens zijn reis ondertekenen. Hiermee krijgen de fabrieken van VW in de Verenigde Staten niet alleen makkelijker toegang tot grondstoffen. Ook zouden de Duitsers hiermee problemen met handelstarieven en belastingregels kunnen vermijden.

De Amerikaanse president Joe Biden gaf vorige week zijn goedkeuring voor nieuwe regels rond de aanschaf van elektrische auto’s. Zo kunnen consumenten in de VS een belastingverlaging tot 7500 dollar blijven krijgen voor zo’n auto, mits de fabrikant voldoet aan bepaalde eisen. De grondstoffen moeten bijvoorbeeld worden gewonnen of verwerkt in landen waarmee de VS een vrijhandelsovereenkomst heeft. Daarbij moet een groot deel van de batterijcomponenten in Noord-Amerika worden vervaardigd of geassembleerd.