Topman Kasper Rorsted van sportmerk Adidas vertrekt

Adidas heeft al langere tijd last van tegenvallende resultaten, met name door slechte verkopen in China als gevolg van lockdowns door het coronavirus. Rivaliserend merk Puma doet het al tijden beter dan Adidas. Aandelen van Adidas werden dit jaar al zo’n 37 procent minder waard door alle problemen. Het bedrijf gaf in juli een winstwaarschuwing nadat de resultaten in China tegenvielen.

Adidas-voorzitter Thomas Rabe prees Rorsted voor het vervijfvoudigen van de onlineomzet en voor zijn inzet voor het verduurzamen van het merk. Maar volgens Rabe is nu ook het moment voor een ‘herstart’ aan de top na drie moeilijke jaren als gevolg van de pandemie en spanningen op internationaal vlak.

Volgens Rorsted hebben ‘externe factoren’ de bedrijfsvoering nadelig geraakt de afgelopen jaren en kostte het Adidas veel moeite deze problemen te boven te komen. Inmiddels gaat het met Adidas weer wat beter, aldus Rorsted.

Een definitieve datum voor zijn vertrek werd nog niet bekendgemaakt. Ook wordt nog gezocht naar een opvolger. In de tussentijd blijft Rorsted topman en zorgt hij dat alles goed overgedragen wordt.

Rorsted werd in 2016 als topman binnengehaald bij Adidas. Hij werd toen werd met open armen ontvangen door investeerders omdat hij het Duitse wasmiddel- en lijmproducent Henkel, bekend van merken zoals Fa, Schwarzkopf en Persil, weer op de rit had gekregen.