PSV-supporters niet welkom bij Ajax in ArenA vanwege spreekkoren

PSV-supporters zijn bij de eerstvolgende voetbalwedstrijd van hun club tegen Ajax niet welkom in de Johan Cruijff ArenA. Aanleiding zijn onder meer de antisemitische spreekkoren die op 30 juli tijdens Ajax-PSV in Amsterdam opnieuw werden geuit door aanhangers van de club uit Eindhoven, schrijft burgemeester Femke Halsema in een brief aan PSV.