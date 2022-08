Wall Street verder omlaag door vrees forse renteverhogingen

De aandelenbeurzen in New York gingen maandag verder omlaag na de stevige verliesbeurt op vrijdag. De rentezorgen staken de kop weer op na hints van een aantal beleidsmakers van de Federal Reserve op verdere stevige renteverhogingen. De Fed heeft de rente al twee keer op rij met 0,75 procentpunt verhoogd in de strijd tegen de hoge inflatie en beleggers hadden juist gehoopt dat de centrale bank mogelijk wat gas zou terugnemen.

Op Wall Street wordt dan ook met spanning uitgekeken naar wat centralebankpresident Jerome Powell later deze week gaat zeggen over mogelijke toekomstige rentestappen. De Federal Reserve houdt eind deze week het jaarlijkse symposium over het economische beleid in Jackson Hole.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening 1,3 procent lager op 33.274 punten. De brede S&P 500 verloor 1,5 procent tot 4164 punten en de Nasdaq zakte 1,8 procent tot 12.477 punten. Vrijdag verloor de techgraadmeter al 2 procent.

Occidental Petroleum leverde ruim 5 procent in. De olieproducent steeg vrijdag bijna 10 procent nadat bekend werd dat het investeringsbedrijf Berkshire Hathaway van beursmiljardair Warren Buffett toestemming heeft gekregen van toezichthouders om maximaal de helft van de aandelen in Occidental te kopen. Berkshire heeft nu ruim 20 procent in handen. Zakenkrant The Wall Street meldde echter dat Berkshire op dit moment Occidental niet volledig wil overnemen.

Signify Health won op zijn beurt dik 39 procent. Volgens persbureau Bloomberg hebben onder meer webwinkelconcern Amazon en de gezondheidszorgbedrijven UnitedHealth Group, CVS Health en Option Care Health een bod gedaan op het Amerikaanse zorgplatform.

Ford verloor verder bijna 5 procent. Het autoconcern heeft van een Amerikaanse jury te horen gekregen dat het meer dan 1,7 miljard dollar moet betalen vanwege een ongeval in 2014, waarbij een echtpaar uit Georgia om het leven kwam. Netflix zakte ook bijna 5 procent. Analisten van CFRA hebben het advies voor de streamingdienst verlaagd naar verkopen.

De verwachting dat de Fed de rente met forse stappen zal blijven verhogen zette de euro onder druk. De eenheidsmunt is daardoor weer min of meer evenveel waard als de dollar. Momenteel noteert de euro op 0,9993 dollar, tegen 1,0045 dollar op vrijdag. Een vat Amerikaanse olie kostte bijna 4 procent minder op 87,55 dollar en Brentolie werd ook een kleine 4 procent goedkoper, op 93,16 dollar per vat.