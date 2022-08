Fameuze archeoloog: Steen van Rosetta terug naar Egypte

De Steen van Rosetta, het wereldberoemde object aan de hand waarvan de hiërogliefen zijn ontcijferd, moet terug naar Egypte, het land van zijn herkomst. De wereldwijd bekende Egyptische archeoloog en voormalige minister Zahi Hawass gaat er actie voor voeren. Het granieten ‘document’ met drie verschillende schriften is nu een van de grote trekpleisters van het British Museum in Londen. De 75-jarige Hawass wil zijn wens in het najaar kracht bijzetten met een door diverse Egyptische intellectuelen getekende petitie.

‘De Steen van Rosetta is het icoon van de Egyptische identiteit. Het British Museum heeft niet het recht om dit artefact aan het publiek te tonen’, zegt hij in een Engelstalige krant voor het Midden-Oosten, The National. Ook het beeld van koningin Nefertiti, een van de grote schatten van het Neues Museum in Berlijn, wil Hawass trouwens terug. Het Louvre in Parijs moet verder over de brug komen met de gebeeldhouwde dierenriem van Dendera.

Hawass, die onder meer staatshoofden van president Barack Obama tot koningin Beatrix tijdens officiële en staatsbezoeken rondleidde langs de piramiden, denkt dat de tijd en de sfeer rijp zijn voor teruggave, zegt hij. Zo gaan er verschillende stukken, met name bronzen beelden, uit enkele Europese landen terug naar Nigeria, zo is daar recent besloten. Ook in Nederland is teruggave punt van discussie. Nederland moet bereid zijn om in voormalige Nederlandse koloniën buitgemaakte cultuurgoederen terug te geven, stelde een adviescommissie al enige tijd geleden.