Minder dan 800 nieuwe coronagevallen, laagste aantal in 3 maanden

Tussen zondagochtend en maandagochtend hebben de GGD’en 778 besmettingen met het coronavirus vastgesteld. Dat is het laagste aantal sinds 23 mei, zo’n drie maanden geleden. Daarmee is de zomergolf verleden tijd.

Bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) zijn geen storingen in de computersystemen bekend. Afgelopen donderdag viel het aantal positieve tests extreem laag uit door zo’n storing. Dat cijfer is naderhand bijgesteld.

Den Haag had in de afgelopen dag de meeste positieve tests. Bij 44 inwoners van de hofstad werd het virus aangetroffen. Amsterdam telde 36 positieve tests. Voor de hoofdstad is dat het laagste aantal sinds 28 juni vorig jaar. Daarna volgen Utrecht (32), Rotterdam (24) en Nijmegen (13).

In 127 gemeenten testte helemaal niemand positief. Daaronder zijn de gebruikelijke plaatsen als Schiermonnikoog en Vlieland, maar ook wat grotere gemeenten als Helmond, Roosendaal, Harderwijk en Kerkrade telden nul nieuwe gevallen. Daarnaast waren er 78 gemeenten met één enkele bevestigde besmetting, waaronder Breda, Haarlemmermeer en Emmen.

In de afgelopen zeven dagen registreerde het RIVM 9463 nieuwe gevallen. Dat is ruim 20 procent minder dan in de week ervoor. Op zondag kwam het weektotaal voor het eerst sinds 8 juni onder de 10.000 uit.

Het RIVM registreert alleen uitslagen van coronatests op GGD-locaties, dus zelftests thuis worden niet meegerekend. Toch wijzen ook andere signalen erop dat het aantal besmettingen echt snel afneemt. Zo voerden de GGD’en vorige week 11.881 coronatesten uit, het laagste aantal sinds eind mei.