Musk: Tesla-systeem voor zelfrijdende auto wordt kwart duurder

Het systeem voor elektrisch rijden van de elektrische-automaker Tesla wordt wederom duurder. Het gaat Amerikanen 15.000 dollar kosten, heeft Tesla-topman Elon Musk getwitterd, en dat is een kwart meer dan de oorspronkelijke prijs van het systeem. Het is de tweede keer dit jaar dat Musk aankondigt dat de prijs van de software omhoog gaat.

Het systeem, dat Full Self-Driving heet, kost nu nog 12.000 dollar. De prijsverhoging gaat 5 september in. In januari kwam er al zo’n 2000 dollar bij. Volgens Tesla gebruikten eind juni meer dan 100.000 mensen de proefversie van de software.

Op het systeem is al langer kritiek, omdat het niet volledig zelfrijdend zou zijn en er continu toezicht nodig is. Het Amerikaanse veiligheidsinstituut National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) waarschuwde consumenten die het systeem in de testfase gebruiken al voor het vervoeren van echte passagiers, zeker kinderen. Gebruikers hebben al berichten op sociale media geplaatst die de kritiek weerspreken dat de software voetgangers niet goed zou herkennen.

De NHTSA heeft een tweetal onderzoeken ingesteld naar de software en stelde Tesla onlangs een deadline voor het reageren op vragen hierover. De verkeerstoezichthouder richt zich met name op met de software uitgeruste Tesla’s die op stilstaande hulpdienstauto’s botsen en Tesla’s die plotseling remmen tijdens het rijden met hoge snelheden. Tesla moet onder meer voor 19 september aan de NHTSA laten weten hoe alert Tesla-bestuurders zijn tijdens het rijden en hoe de camera’s in de auto’s werken.

De Californische dienst voor het wegverkeer, het Department of Motor Vehicles, heeft al eens gezegd dat Tesla klanten misleidt met de naam van het systeem.