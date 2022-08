Nieuw geval van ebola vastgesteld in Oost-Congo

In de Democratische Republiek Congo is een nieuwe besmetting met het ebolavirus bevestigd in de oostelijke stad Beni. Genetisch onderzoek toont aan dat het nieuwe geval verband houdt met de uitbraak van 2018-2020 in de provincie Noord-Kivu, meldt het Nationaal Instituut voor Biomedisch Onderzoek van Congo.

De Congolese gezondheidsautoriteiten lieten zaterdag weten een verdacht ziekte- en overlijdensgeval in het oosten van het land te onderzoeken. Het ging om een 46-jarige vrouw die afgelopen week in Beni mogelijk was bezweken aan het gevreesde virus.

Beni, dat in Noord-Kivu ligt, was een van de centra van een grote uitbraak van ebola die tussen 2018 en 2020 bijna 2300 levens eiste. In Congo zijn sinds 1976 veertien uitbraken geregistreerd. De laatste hiervan, die in het noordwesten vijf dodelijke slachtoffers maakte, werd vorige maand bedwongen.

Mensen kunnen het ebolavirus onder meer oplopen door het eten van besmette dieren die leven in Congo’s tropische oerwouden. Ebola wordt tussen mensen overgedragen via lichamelijk contact en veroorzaakt vaak hoge koorts, spier- en hoofdpijn, diarree en inwendige bloedingen.