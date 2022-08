Letten tarten Russen en verwijderen enorm Sovjetmonument

Als reactie op de bloedige Russische invasie in Oekraïne verwijdert de Baltische staat Letland een enorm monument dat herinnert aan de overwinning van het leger van de Sovjet-Unie op nazi-Duitsland. De autoriteiten van het Russische buurland tarten hiermee het regime in Moskou, dat de ontmanteling als Russenhaat ziet.

Voor de Letse regering in Riga symboliseert het megalomane monument de Sovjetbezetting en onderdrukking na de Tweede Wereldoorlog. De sloop begint minder dan een week nadat buurland Estland, eveneens lid van de Europese Unie en de NAVO, een Sovjetmonument heeft verwijderd. Daarop volgde de grootste golf van cyberaanvallen in ruim tien jaar, die echter kon worden afgeslagen.

Tijdens de ontmanteling wordt het monument in Riga omheind. De slopers gebruiken geen explosieven. Het complex bestaat uit een bijna 80 meter hoge obelisk en twee enorme beelden, een van soldaten van het Rode Leger en een van een vrouw die het ‘moederland’ Rusland vertegenwoordigt. Het monument dateert uit 1985, veertig jaar na het einde van het Derde Rijk van Hitler. Zes jaar later, in 1991, was Letland onafhankelijk.