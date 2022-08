Pijplijnuitbater: mankement zit export olie uit Kazachstan dwars

Olieconcerns zoals ExxonMobil en Chevron zullen de export van olie uit Kazachstan via Rusland moeten stopzetten vanwege een beschadiging aan apparatuur, maakte Caspian Pipeline Consortium (CPC) bekend. Dat betekent een verslechtering van de energievoorziening vanuit Rusland naar het Westen. Zo heeft Rusland zelf de gastoevoer naar Europa beperkt.

CPC beheert onder meer de pijpleiding die de olievelden in het westen van Kazachstan verbindt met de Russische kust langs de Zwarte Zee. Volgens het consortium is de export van twee van zijn drie aanlegplaatsen bij een terminal in de Zwarte Zee opgeschort door een technisch probleem met drijftanks.

CPC heeft dit jaar herhaaldelijk zijn werkzaamheden moeten opschorten wegens onderhoudswerkzaamheden en inspecties aan afmeerplekken.