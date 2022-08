Corona bezorgde Britse economie grootste krimp sinds 1709

De Britse economie is aan het begin van de coronapandemie nog harder gekrompen dan eerder werd aangenomen. Het Britse statistiekbureau becijferde dat de economie met 11 procent achteruitging in 2020, de grootste krimp sinds 1709. Eerder gingen de Britse rekenmeesters uit van een teruggang van 9,3 procent.

Ook de achteruitgang in het eerste kwartaal van 2020 is groter geworden. Toen was sprake van een krimp van 21 procent in plaats van de eerder geschatte 19,4 procent. Het Office for National Statistics stelt dat de bijstelling te maken heeft met extra informatie die het verkreeg van bedrijven over de kosten die ze gemaakt hebben en de prijsaanpassingen die ze deden.

De winter van 1708/09 was in grote delen van Europa zeer streng, met maandenlange vorst. In Engeland staat die periode bekend als The Great Frost. Door dat koude weer stierven veel mensen en dieren en ging het land maandenlang gebukt onder de kou, waardoor de oogsten in 1709 minder uitvielen.