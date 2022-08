Kamer wil nieuwe berekening kosten levensonderhoud door CPB

Het CPB heeft in juni ook al uitgerekend hoe de prijzen die mensen moeten betalen zich ontwikkelen, maar die berekening is op een aantal punten alweer achterhaald. De ondertekenaars van het verzoek wijzen op de gasprijs, die in de berekening zeven keer zo hoog was geworden, maar inmiddels al ruim is vertienvoudigd. Ook stroom en boodschappen zijn veel duurder geworden dan voorzien. Omtzigt wil voor Prinsjesdag, als de begroting voor volgend jaar wordt vastgesteld, ‘de omvang van het probleem’ duidelijk hebben.

‘Dit is een ongekende ramp die op ons afkomt’, zegt Omtzigt. ‘Als je dit niet oplost, wordt de bestaansbodem onder mensen vandaan geschopt.’ Hij vindt dat het kabinet te makkelijk zegt dat er weinig aan de kostenstijgingen gedaan kan worden, en betwijfelt of de omvang van de problemen die die stijgingen veroorzaken goed in beeld zijn.

‘Het kabinet heeft niet gekeken of de maatregelen voldoende zijn om mensen boven het bestaansminimum te houden.’ Hij vreest dat grote aantallen mensen hierdoor in de schulden zullen belanden, met stress en gevolgen voor de psychische gezondheid tot gevolg. ‘Er móét wat gebeuren.’

Omtzigts verzoek werd ondersteund door de voltallige oppositie en Pieter Grinwis van de ChristenUnie.