Ook grootste luchthaven Parijs kampt nog met kofferproblemen

Net als op Schiphol duurt ook op de Parijse luchthaven Charles de Gaulle de kofferproblematiek voort. In totaal liggen daar sinds de problemen in juli begonnen nog zo’n negenhonderd koffers te wachten op hun eigenaar. Volgens Air France is het lastig om die eigenaren te traceren, omdat de bagage niet voorzien is van een label met persoonsgegevens.

In totaal bleven er de afgelopen maanden 35.000 tassen en koffers achter op de luchthaven, waarvan ongeveer de helft van reizigers die vlogen met Air France. De koffers bleven achter door stakingen en storingen op Charles de Gaulle. In twee maanden tijd hebben medewerkers van Air France, ondersteund door kantoorpersoneel, het leeuwendeel van die bagage inmiddels herenigd met hun eigenaren. Voor zo’n negenhonderd koffers is dat moeilijker. De medewerkers moeten de bagage openen om te achterhalen wie de eigenaar is.

Luchthaven Charles de Gaulle heeft zich verontschuldigd voor de gang van zaken. Het zou gaan om een incident. Reizigers van wie de ingecheckte koffer niet binnen 21 dagen op de bestemming aankomt, kunnen aanspraak maken op een vergoeding van de luchtvaartmaatschappij. Die kan oplopen tot 1200 euro.

Ook op Schiphol zijn er problemen met koffers. De precieze aantallen op die luchthaven zijn onbekend. Op het hoogtepunt stonden er zo’n 8000 tot 10.000 koffers zonder eigenaar. Dat kwam onder meer door een gebrek aan personeel waardoor medewerkers er niet in slaagden de koffers op tijd aan boord van het vliegtuig te krijgen. Volgens een laatste melding van Schiphol over het aantal weeskoffers zouden er nog 1500 staan. Dat was medio juli.