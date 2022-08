Autobom dochter Russische ideoloog op afstand geactiveerd

Darja Doegina stierf zaterdagavond bij een explosie ten zuidwesten van Moskou. De politicologe en journaliste had die dag met haar naar verluidt zeer invloedrijke vader, die ook wel ‘het brein’ van president Vladimir Poetin wordt genoemd, een festival bezocht. Ze zouden samen naar Moskou terugrijden, maar Doegina reisde vanwege een wijziging van haar vaders plannen alleen.

Het explosief was aan de onderkant van Doegina’s auto bevestigd. Er wordt nog onderzoek gedaan naar de aanslag. Het is onder meer niet duidelijk wie voor de moord verantwoordelijk is.

Oorlog in Oekraïne

Een Russische verzetsgroep die zich het Nationaal Republikeinse Leger noemt, heeft de aanslag zondag opgeëist. Deze informatie is niet officieel bevestigd. De tot nu toe onbekende groepering, waar weinig informatie over is, is tegen het regime van ‘oorlogsmisdadiger’ Poetin. Doegina zou een ‘legitiem doelwit’ zijn geweest omdat ze de oorlog in Oekraïne steunde.

Via Russische staatsmedia klonken beschuldigingen aan het adres van Oekraïne. De regering in Kiev ontkent alle betrokkenheid bij de bomaanslag.