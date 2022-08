Recessievrees en rentezorgen terug op Europese beurzen

De vrees voor een economische recessie keerde maandag terug op de Europese aandelenmarkten. Vooral in Europa zijn de vooruitzichten somber vanwege de aanhoudende energiecrisis. Ook zijn beleggers bezorgd dat de centrale banken in hun strijd tegen de hoge inflatie de rentes agressief blijven verhogen, waarmee ze de economie verder zullen afremmen.

Op de markten wordt dan ook vooral uitgekeken naar wat de Amerikaanse centralebankpresident Jerome Powell later deze week gaat zeggen over mogelijke toekomstige rentestappen in de Verenigde Staten. De Federal Reserve houdt eind deze week het jaarlijkse symposium in Jackson Hole.

De verwachting dat de Fed de rente met forse stappen zal blijven verhogen zette de euro onder druk. De eenheidsmunt was weer kortstondig evenveel waard als de dollar. Momenteel noteert de euro op 1,0005 dollar, tegen 1,0045 dollar op vrijdag.

China

Een renteverlaging in China wakkerde daarbij de zorgen aan over een groeivertraging van de op een na grootste economie ter wereld. China gaat gebukt onder een vastgoedcrisis en onder strenge coronamaatregelen en verlaagde in korte tijd opnieuw de belangrijkste rentetarieven om de economie te ondersteunen.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 1,1 procent in het rood op 711,40 punten. De MidKap verloor 1,4 procent tot 939,83 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs zakten tot 2,1 procent.

Just Eat Takeaway

Bij de hoofdfondsen op het Damrak behoorden de chipbedrijven Besi, ASMI en ASML tot de grootste dalers, met minnen tot 4 procent. Ook staalfabrikant ArcelorMittal en speciaalchemieconcern DSM hadden last van de zorgen over een vertraging van de wereldwijde economie en leverden tot 3,6 procent in. Vastgoedbedrijf Unibail-Rodamco-Westfield verloor eveneens ruim 3 procent.

Just Eat Takeaway sloot de rij in de AEX met een verlies van 5,9 procent. Het moederbedrijf van Thuisbezorgd.nl wist vrijdag echter ruim een kwart aan beurswaarde te winnen na de verkoop van zijn belang in de Braziliaanse branchegenoot iFood. Dataleverancier RELX was de enige stijger met een plus van 0,2 procent.

B&S

B&S kelderde 10 procent. Het bedrijf dat onder meer drank en cosmeticaproducten levert aan cruiseschepen, luchthavens en winkels zag de omzet in de eerste jaarhelft toenemen, maar boekte minder winst door toeleveringsproblemen en hogere personeelskosten.

De olieprijzen gingen omlaag door de vrees voor een economische neergang. Een vat Amerikaanse olie kostte 1,1 procent minder op 89,76 dollar en Brentolie werd 0,9 procent goedkoper op 95,89 dollar per vat.