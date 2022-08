Bank voorspelt dat Britse inflatie boven 18 procent uitkomt

De Amerikaanse bank Citi voorspelt dat de Britse inflatie veel hoger uit zal komen dan eerder werd aangenomen. Economen van Citi rekenen nu op een piek van 18,6 procent in januari. De belangrijkste oorzaak van die toename zijn de maximumtarieven voor energie in het Verenigd Koninkrijk die twee keer per jaar omhoog gaan.

In april steeg dat maximum al aanzienlijk, tot net geen 2000 pond voor een jaar energie. De economen van Citi rekenen erop dat dit bedrag in oktober ruim wordt verdubbeld tot een kleine 4600 pond. Volgend jaar april zou het nogmaals stijgen tot meer dan 5800 pond.

Met een inflatiepiek van meer dan 18 procent, wat hoger is dan de hoogste Britse inflatie na de tweede oliecrisis in 1979, is Citi het somberst ingesteld. Andere grote financiële instellingen als Goldman Sachs en EY gaan uit van een hoogste inflatie van zeker 15 procent, terwijl de Bank of England al geruime tijd stelt dat de inflatie boven de 13 procent uitkomt aan het einde van dit jaar.

Mede door de sterk gestegen energieprijzen zucht het Verenigd Koninkrijk al maanden onder een zeer hoge inflatie. Daarnaast heeft de economie van het land te lijden onder negatieve effecten van de brexit, waardoor die minder goed presteert dan de rest van Europa.