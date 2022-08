Ministers Van der Wal en Staghouwer op bezoek bij boeren

Staghouwer en Van der Wal hadden maandagochtend in het provinciehuis in Arnhem gesprekken over het stikstofbeleid. Onder leiding van bemiddelaar Johan Remkes spraken zij en premier Mark Rutte met bestuurders van provincies, gemeenten en waterschappen. Die zijn kritisch over de plannen waarmee het kabinet de stikstofuitstoot drastisch wil verlagen.

